После введения санкций СНБО против иностранных "криминальных авторитетов" украинские правоохранители отменили разрешения на проживание в стране 27 из них, еще 10 человек были принудительно возвращены в страны их происхождения.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В результате отработки Департамента стратегических расследований Нацполиции уже 27-м представителям криминалитета из санкционного списка СНБО аннулированы разрешительные документы на проживание в Украине, 10 принудительно вернули в страны их происхождения с запретом въезда на территорию государства. Среди них - уроженцы Грузии и Армении, которые поддерживали связи с представителями криминалитета не только в странах своего происхождения, но и в разных регионах Украины.

"В перечне 17 "авторитетов", которым отменили удостоверения и другие разрешительные документы на проживание в Украине - несколько т.н. "смотрящих" и уроженцы разных стран. Все они подозреваемые в уголовных процессах, большинство из них находится в местах лишения свободы. Каждый из них будет отвечать за свои "дела" и нести ответственность в соответствии с украинским законодательством. Им инкриминируют совершение ряда тяжких преступлений: установление и распространение преступного влияния, создание преступных организаций, разбои, похищения людей, вымогательства средств и т.п.", - сообщили в полиции.

Напомним, 14 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СНБО вводит персональные санкции против пяти сотен "воров в законе" и 111 т.н. "криминальных авторитетов".

"Страна" публиковала полный список "воров в законе", против которых ввел санкции Зеленский.