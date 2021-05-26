Кабинет министров Украины согласовал назначение на должность главы Кировоградской области Марии Черной, которая на данный момент занимает пост директора департамента агропромышленного развития Кировоградской ОГА. Проект указа президента о назначении был принят на заседании правительства в среду, 26 мая.

Мария Черная с 2011 до 2020 года была заместителем директора департамента агропромышленного развития Кировоградской областной государственной администрации. С прошлого года и до нынешнего времени она занимает должность директора департамента агропромышленного развития ОГА.

Напомним, в апреле 2021 года по согласованию сторон был уволен глава Кировоградской областной государственной администрации Андрей Назаренко, который был назначен на эту должность в августе 2021-го. После увольнения Назаренко президент Владимир Зеленский назначил исполняющим обязанности главы региона первого зама губернатора Валерия Желдака.

Также мы сообщали, что Кабмин на сегодняшнем заседании решил увеличить помощь при рождении ребенка до 50 тысяч гривен.