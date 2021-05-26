Кабинет министров Украины разработал законопроект "О государственной помощи семьям с детьми" об увеличении размера выплат при рождении ребенка. Впервые с 2014 года предлагается увеличить сумму и установить ежегодную индексацию.

Соответствующий проект закона правительство одобрило на заседании в среду, 26 мая.

Сейчас эта сумма составляет 41 280 гривен, и она не пересматривалась с 2014 года. В проекте предлагается с начала следующего года увеличить ее до 50 тысяч.

Также в документе сказано, что сразу будут выплачивать 25% (то есть, 12, 5 тысяч), остальную сумму - в течение трех лет.

С 2023 года помощь при рождении ребенка предлагается увеличивать ежегодно на прогнозный показатель роста индекса потребительских цен (на процент инфляции).

В случае принятия данного закона увеличится также размер денежной помощи при усыновлении, так как она предоставляется в размере, установленном для выплат помощи при рождении.

Ранее мы публиковали пошаговую инструкцию, как получить помощь при рождении ребенка в условиях карантина. Для этого нужно сделать пять шагов. Подробнее в нашем материале.