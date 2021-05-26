Отец задержанного в Минске оппозиционного журналиста Романа Протасевича Дмитрий ранее заявлял, что его сын воевал на Донбассе на стороне украинской армии, однако после инцидента с самолетом Ryanair он принялся утверждать обратное.

"Дела заводили на сына еще в 2014 году, когда он был на территории Донбасса и воевал на стороне украинской армии", - говорил Дмитрий журналисту издания "Настоящее время".

А вот после задержания сына он изменил свою позицию и заявил, что его сын ездил в Украину как фотожурналист.

"О том, что он воевал на Донбассе, я лично не знаю", - сказал отец сооснователя телеграм-канала Nexta.

Напомним, 23 мая в аэропорту белорусской столицы самолет Ryanair совершил вынужденную посадку из-за сообщения белорусского диспетчера о минировании лайнера. После этого силовики задержали 26-летнего Романа Протасевича, который летел из Афин в Вильнюс. Ему инкриминируют "возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности", "организацию массовых беспорядков" и "организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок". Теперь оппозиционеру грозит до 15 лет тюрьмы.

В свою очередь президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя задержание Протасевича заявил, что оппозиционер "убивал людей в братской Украине".

Как выяснила "Страна", Протасевич был в расположении подразделения "Азов" во время боевых действий на Донбассе, а, по некоторым данным, он и лично воевал. Хотя в самом "Азове" сейчас это официально отрицают.