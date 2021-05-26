В среду, 26 мая в Klitschko Expo на НCК "Олимпийский" Национальный Реестр Рекордов зарегистрировал самого чипированного украинца. Им стал Павел Клец. До сегодняшнего мероприятия он внедрил в своё тело семь чипов, а во время регистрации рекорда - восьмой.

С помощью семи чипов, вживленных в различные части тела, он может без ключа заводить личный автомобиль и открывать собственный сейф. Для прохождения через турникет в метро или рассчитаться на кассе супермаркета, ему достаточно одного взмаха руки.

Собственно, везде, где нужны магнитные карточки, Павел пользуешься вживлёнными в своё тело чипами.

Во время регистрации Рекорда, самый чипированный украинец внедрил себе в тело ещё один чип. Данное электронное устройство поможет открывать домофон в подъезде собственной квартиры. Также Павел добавил, что функционал чипа можно менять в хоте эксплуатации.

Такое количество чипов в своём теле объясняет любовью к инновациям. Также Павел увлекается биохакингом, Роуп-джампинг по которому установил 6 рекордов.

Стоимость одного чипа варьируется в районе 100$.

На пресс-конференцию пришли Александр и Виктория, пара которая сковала себя цепью в День всех влюбленных, 14 февраля 2020 года, чтобы попасть в Книгу Рекордов.

Они заявили, что в ближайшее время хотят расписаться в центральном киевском ЗАГСе после чего снимут цепь.

По завершению пресс-конференции, Павел Клец закал пиццу за которую расчищался с помощью чипа вживлённого в руку.

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