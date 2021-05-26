В среду, 26 мая, украинцев и членов их семей эвакуируют из сектора Газа. Они прибудут спецрейсом в аэропорт "Борисполь", откуда их отвезут на Центральный железнодорожный вокзал Киева.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Всего из сектора Газа эвакуируют более ста украинцев и членов их семей. Спецрейс из Каира прибудет в аэропорт "Борисполь". Оттуда для них организуют два поезда Kyiv Boryspil Express, которые доставят эвакуированных на Центральный железнодорожный вокзал. После этого на поездах их развезут по городам Украины.

"Эти пассажиры не будут платить за проезд. Для возмещения стоимости проездных документов Укрзализныця получит компенсацию из резервного фонда госбюджета", - сообщили в железнодорожной компании.

Напомним, МИД Украины планировал эвакуировать украинцев из сектора Газа 19 мая.

Однако позже ведомству пришлось ожидать, когда наступит режим тишины, чтобы начать эвакуацию украинцев с территории сектора Газа.

В итоге МИД Украины договорился о вывозе украинцев из Сектора Газа по "зеленому коридору" через Египет.