Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил западным странам ослаблением со стороны республики контроля за наркотрафиком и нелегальной миграцией.

Об этом он заявил в среду, 26 мая, в ходе встречи с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов госуправления.

"Мы останавливали наркотики и мигрантов - теперь будете сами их есть и ловить", - цитирует президента Лукашенко белорусское агентство АТН.

Напомним, после инцидента с вынужденной посадкой самолета Ryanair с белорусским оппозиционером Романом Протасевичем на борту в Минске ряд стран закрыли авиасообщение с Беларусью или рекомендовали авиакомпаниям не входить в воздушное пространство республики.

Лукашенко сегодня прокомментировал это решение, предложив авиакомпаниям летать над территорией, "где угробили 300 человек".

Тем временем участники Саммита ЕС согласовали ужесточение санкций в отношении Беларуси из-за задержания оппозиционного журналиста. В частности, будет расширен список юридических и физических лиц, на которые будут распространяться ограничения.