В условиях отказа ЕС принимать борты "Белавиа" самолеты белорусской компании будут летать по нейтральному пространству Средиземного моря и Балтики.

Об этом сегодня, 26 мая, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе выступления в парламенте.

"Будем летать по нейтральным пространствам Средиземного моря, Балтики, нам никто это не запретит. У Минска нет рычагов заставить вас летать там, где мы хотим, и мы не особенно переживаем", - заявил президент.

Лукашенко добавил, что власть не будет оправдываться из-за инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair:

"Стоять на коленях и оправдываться мы не будем - потому что не за что", - сказал он.

Президент Беларуси сказал, что на следующий день после задержания были представлены схемы полета, но на Западе отказались от международного расследования инцидента.

Также после личного доклада дежурного пункта управления военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, Александр Лукашенко одобрил действия белорусских военных, оценивая своих подчиненных как "супер-профессиональных".

Напомним, после задержания в аэропорту Минска Романа Протасевича, основателя Telegram-канала NEXTA, участники саммита Европейского союза приняли решение расширить санкции в отношении Беларуси.

Вчера, 25 мая, на внеплановом заседании Кабмина было принято решение о прекращении авиасообщения Украины с Беларусью.