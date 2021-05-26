Начиная с пятницы, 28 мая, Чехия приостанавливает прием самолетов белорусской авиакомпании "Белавиа". Самолеты чешских авиакомпаний будут избегать полетов над республикой.

Об этом сообщает Ceskenoviny со ссылкой на слова вице-премьера Чехии Карела Гавличека.

По словам вице-премьера решение приостановить работу белорусской авиакомпании принял Совет государственной безопасности Чехии в среду, 26 мая. При этом "Чешские авиалинии" (CSA), которые выполняют рейсы в Москву, будут избегать воздушного пространства Беларуси.

До этого времени "Белавиа" из Минска выполняла регулярные рейсы в Прагу и летала три раза в неделю, всегда по средам, пятницам и воскресеньям. Однако чехи в Беларуси, смогут воспользоваться альтернативным автобусным транспортом. По словам Гавличека, при необходимости будет обеспечено специальное сообщение.

Гавличек напомнил, что аналогичные меры уже были приняты Францией, Литвой, Швецией и Латвией, а из стран, не входящих в ЕС, Великобританией и Украиной. Вице-премьер заявил, что приостановка утвержденного расписания полетов продлится до завершения расследования инцидента.

Решение Чехии связано с инцидентом, который произошел 23 мая. Самолет Ryanair выполнял рейс из Афин в Вильнюс, после того, как поступило сообщение о минировании, он совершил посадку в Минске. При этом белорусский президент Лукашенко утверждает, что Киев, Вилюнюс и Варшава отказались его принять.

На борту самолета находился бывший главный редактор телеграм-канала "НЕХТА" Роман Протасевич вместе со своей девушкой Софией Сапегой, их обоих задержали.

После этого Украина, Великобритания и ряд других стран решили ограничить авиасообщение с республикой. Как отнеслись украинцы к такому решению выяснила "Страна".