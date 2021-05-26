Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что задержанный в Минске оппозиционер и основатель Телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич собирался устроить в Беларуси "бойню и кровавый мятеж".

Об этом он заявил в ходе встречи с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов госуправления, комментируя инцидент с экстренно севшим самолетом в Минске.

"Один экстремист (Роман Протасевич - Ред.) со своей сообщницей (со своей девушкой Софией Сапегой - Ред.). Но пусть теперь его многочисленные западные защитники ответят на вопрос: на какие спецслужбы этот человек работал? Не только он, но и его сообщница (...) Собственно и здесь, в Беларуси, он и его сообщники также собирались устроить бойню и кровавый мятеж", - сказал Лукашенко.

Напомним, 23 мая в аэропорту белорусской столицы задержали 26-летнего Романа Протасевича. Этому предшествовала история с экстренной посадкой в Минске самолёта авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Оппозиционера сняли с борта лайнера, который сел в Минске после сообщения о бомбе на борту. "Страна" рассказывала подробности этой громкой истории.

Сегодня Лукашенко впервые комментирует произошедшее. В частности, в он заявил, что западные страны (которые осудили задержание Протасевича - Ред.) перешли от организации бунтов в Белоруссии к "этапу удушения". Подобные меры со стороны Запада вскоре ожидают и Россию, уверен Лукашенко.

Также президент заявил, что в ближайшее время обнародует новую информацию о задержанном в Минске Романе Протасевиче. При этом, комментируя прошлое оппозиционера, заявил, что тот "убивал людей в братской Украине".