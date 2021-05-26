Волонтера привили дозой вакцины, срок годности которой заканчивается в мае. Фото: Страна

Один из первых привитых от коронавируса публичных украинцев, волонтер и юрист Геннадий Друзенко, рассказал "Стране", чем закончились его поиски второй дозы вакцины. Отметим, что сегодня, 26 мая - крайний срок, когда Друзенко должен был уколоть вторую дозу вакцины. 

Накануне он обращался в пункт вакцинации, где получал первую дозу - там ответили, что вакцины нет. На горячей линии МОЗ ему посоветовали ждать, пока вакцина появится в наличии. Тогда Друзенко пошел другим путем: обратился лично к новоназначенному министру здравоохранения Виктору Ляшко с вопросом, где ему достать вторую дозу вакцины от коронавируса.

И сегодня представитель МОЗ вышел на связь с Друзенко. Вакцина нашлась. Как сообщил "Стране" Друзенко, только что он привился второй дозой - там же, где получал первую, в 8-й городской больнице Киева. 

"Сегодня утром пошла коммуникация от министра здравоохранения. Набрала помощница Ляшко. Уточнила, в чем проблема. Вскоре вакцина нашлась - хотя еще вчера мне говорили, что ее не было. Только что я получил вторую дозу вакцины AstraZeneca. Оказалось, что вакцина есть. Но о ее наличии информируют только медиков, а не всех привитых первой дозой. Поэтому остальным приходится искать ее по своим каналам, как мне", - рассказал Друзенко.

Интересно, что точного срока годности вакцины нет. На флаконе указан лишь месяц - 05.2021. Конкретный день не указан. То есть, это последняя неделя, когда еще можно прививать людей вакциной из этой партии.

Волонтер получил вторую дозу вакцины в крайний срок для прививки только благодаря звонку Ляшко. Фото: Страна

Волонтер получил вторую дозу вакцины в крайний срок для прививки только благодаря звонку Ляшко. Фото: Страна

Напомним, что Геннадий Друзенко стал одним из первых украинцев, которых вакцинировали остатками препаратов в рамках правительственной кампании по вакцинации публичных лиц.

В середине апреля тогдашний министр здравоохранения Максим Степанов отменил возможность внеочередной вакцинации для публичных лиц.

Ранее "Страна" разбиралась, как в Минздраве переписали план вакцинации от коронавируса и кто получит прививку раньше остальных.

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