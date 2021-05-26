Один из первых привитых от коронавируса публичных украинцев, волонтер и юрист Геннадий Друзенко, рассказал "Стране", чем закончились его поиски второй дозы вакцины. Отметим, что сегодня, 26 мая - крайний срок, когда Друзенко должен был уколоть вторую дозу вакцины.

Накануне он обращался в пункт вакцинации, где получал первую дозу - там ответили, что вакцины нет. На горячей линии МОЗ ему посоветовали ждать, пока вакцина появится в наличии. Тогда Друзенко пошел другим путем: обратился лично к новоназначенному министру здравоохранения Виктору Ляшко с вопросом, где ему достать вторую дозу вакцины от коронавируса.

И сегодня представитель МОЗ вышел на связь с Друзенко. Вакцина нашлась. Как сообщил "Стране" Друзенко, только что он привился второй дозой - там же, где получал первую, в 8-й городской больнице Киева.

"Сегодня утром пошла коммуникация от министра здравоохранения. Набрала помощница Ляшко. Уточнила, в чем проблема. Вскоре вакцина нашлась - хотя еще вчера мне говорили, что ее не было. Только что я получил вторую дозу вакцины AstraZeneca. Оказалось, что вакцина есть. Но о ее наличии информируют только медиков, а не всех привитых первой дозой. Поэтому остальным приходится искать ее по своим каналам, как мне", - рассказал Друзенко.

Интересно, что точного срока годности вакцины нет. На флаконе указан лишь месяц - 05.2021. Конкретный день не указан. То есть, это последняя неделя, когда еще можно прививать людей вакциной из этой партии.

Напомним, что Геннадий Друзенко стал одним из первых украинцев, которых вакцинировали остатками препаратов в рамках правительственной кампании по вакцинации публичных лиц.

В середине апреля тогдашний министр здравоохранения Максим Степанов отменил возможность внеочередной вакцинации для публичных лиц.

Ранее "Страна" разбиралась, как в Минздраве переписали план вакцинации от коронавируса и кто получит прививку раньше остальных.