Сегодня, 26 мая, представители белорусской оппозиция во главе со Светланой Тихановской, экс-кандидатом в президенты Беларуси, заявили о начале подготовки к новой активной фазе протестов.

Об этом сообщается в телеграм-канале офиса Тихановской.

"Мы сами, белорусы, должны сделать все возможное, чтобы освободить политических заключенных, прекратить насилие и провести честные выборы. Мы должны действовать - окно возможностей открыто. Ждать больше нечего - террор нужно остановить раз и навсегда. Мы начинаем готовиться к новой активной фазе давления", - говорится в посте.

По словам авторов сообщения, Европейский союз, США, Великобритания, Япония, Канада и другие страны "уже действуют и делают все возможное, чтобы помочь беларусам".

Кроме того, на первом дне экстренной встречи оппозиция обсудила несколько вопросов, среди которых усиление международного давления и конкретные меры в ответ на действия Лукашенко, увличение "партизанского движения" внутри страны, проект по амнистии белорусских оппозиционеров и другие.

Сама Тихановская говорит, что на данный момент режим Александра Лукашенко находится на грани тотальной изоляции, а в результате его действий Беларусь превратилась в "черное пятно" на мировой карте.

Напомним 24 мая Александр Лукашенко утвердил изменения в законодательстве республики, которые предусматривают запрет на проведение массовых мероприятий без разрешения местных органов власти.

Это произошло после того, как 23 мая в аэропорту Минска задержали Романа Протасевича, основателя Telegram-канала NEXTA, который был одним из главных координаторов протестов в Белоруссии против действующей власти. Также 24 мая Беларусь заявила о готовности расследовать инцидент с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair, в ходе брифинга представители власти заявили, что давления со стороны республики на решение экипажа приземлить самолет Ryanair в столице не было.