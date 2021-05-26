После слов лидера оппозиции Беларуси Светланы Тихановской о новых протестах и усилении "партизанского движения" в стране Александр Лукашенко заявил, что уличные протесты уже невозможны.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Мы уже давно оправились от всех шоков, стараемся развиваться, приобрели иммунитет от потрясений. Улица уже невозможна, потому что люди поняли ее суть. Наше сознание только укрепилось в последнее время. Чувство собственного достоинства белорусского народа не позволит террористам и экстремистам манипулировать нами", - сказал Лукашенко.

По его словам, эмоции улеглись, а люди "разобрались в происходящем".

"Появились патриотические организации, - они и были, проснулись, можно сказать, - по-настоящему зубастые СМИ и журналисты. Притом начали работать не только на государственном телевидении, но и в интернете, и работать успешно. Для всех прояснилась государственная позиция. Выступили вперед национальные ценности, которые затем закрепились и в законодательстве", - заявил Александр Лукашенко.

Напомним, в феврале 2021 года дидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская заявила, что протестное движение проиграло, поскольку "потеряло улицы". Из-за этого оно лишилось возможности бороться с режимом Александра Лукашенко.

Однако после ситуации с задержанием в Минске основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, самолет с которым из-за ложного сообщения о минировании экстренно сел в белорусской столице, офис Тихановской, координационный совет, народное антикризисное управление и другие представители белорусской оппозиции заявили о подготовке к новой активной фазе протестов.