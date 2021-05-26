Суд в США признал недействительным решение Пентагона о внесении технологической корпорации Xiaomi в список "китайских военных предприятий". Теперь американские инвесторы смогут законно приобретать ее акции.

Об этом в среду, 26 мая, сообщила пресс-служба компании.

"25 мая в 16:09 по местному времени (23:09 по Киеву - Ред.) суд округа Колумбия вынес окончательный вердикт, признав недействительным решение Пентагона о причислении Xiaomi к т.н. китайским военным компаниям. Таким образом, официально полностью были сняты ограничения на владение ценными бумагами, выпущенными Xiaomi, а также на их приобретение американскими инвесторами", - заявили в компании.

Xiaomi также заявила о намерении продолжить активно разрабатывать новые высокотехнологичные продукты, чтобы удовлетворить спрос и "сделать более прекрасной жизнь" потребителей со всего мира.

Напомним, в январе Пентагон расширил санкционный список китайских предприятий, которые ведут деятельность в США и, по мнению властей США, связаны с военной отраслью КНР. Кроме Xiaomi в список попали еще девять компаний.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, как Xiaomi попала под американские санкции.