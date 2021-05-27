Сопредседатель немецкой партии Зеленых Роберт Хабек столкнулся с критикой сопартийцев, когда высказался за предоставление Украине оружия в защитных целях вопреки действующему в Германии запрету на поставки оружия в горячие точки.

Об этом говорится в статье немецкого журнала Focus

"На мой взгляд, вряд ли можно отказать Украине в оружии для защиты и самообороны, в оборонительном оружии", - заявил Хабек после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Если вы хоть немного разобрались с этим конфликтом, вы, по крайней мере, не могли бы отказать в помощи для самопомощи, для защиты", - объяснил позицию по оружию для Украины Хабек.

После заявления Хабека негативно высказались все - от ХДС/ХСС, СДПГ до Левых. Против выступили даже соратники Роберта Хабека. В частности, депутат Бундестаге и главный эксперт Зеленых по вопросам вооружений Катя Койль раскритиковала позицию лидера партии, в программе которой один из пунктов - сокращение торговли оружием.

Отмечается, что Зеленые традиционно выступают за ограничительную политику экспорта оружия. В проекте предвыборного манифеста руководства партии говорится о намерении Зеленых положить конец "экспорту европейского оружия в районы войны и кризисов" с помощью ограничительного экспортного контроля.

Заявление Хабека противоречит также текущим руководящим принципам федерального правительства по экспорту оружия, которые в их первоначальной версии были достижением красно-зеленого правительства при канцлере Герхарде Шредере и вице-канцлере Йошке Фишере. Правила запрещают одобрение поставок оружия странам, "вовлеченным в вооруженный конфликт или находящимся под угрозой".

В результате в последние годы поставки оружия в Украину практически не осуществлялись, отмечает Focus. В 2018 и 2019 годах федеральное правительство разрешило экспорт на сумму 2,1 миллиона евро, в основном охотничьего и спортивного оружия. В 2019 году это соответствовало всего 0,03 процента всех разрешений на экспорт, выданных федеральным правительством на сумму более восьми миллиардов евро.

Focus связывает такую реакцию с тем, что правительство Германии не заинтересовано в дальнейшем разжигании конфликта на востоке Украины.

"Вооружение Украины будет использовано Россией в качестве предлога для размещения своих войск в Крыму, на востоке Украины и на российско-украинской границе", - заявил изданию политик из партии Ангелы Меркель Юрген Хардт (ХДС).

Резкая критика исходила также от СДПГ. По мнению, лидера парламентской группы Рольфа Мютзениха, Хабек неправильно понял сложное антикризисное управление в регионе и внутреннюю ситуацию в Украине.

"Требование поставить Украине так называемое оборонительное оружие является несерьезным и еще раз подчеркивает, насколько неискренне и неспособно к правительству действуют зеленые в настоящее время", - заявил Рольф Мютзених.

Левый эксперт по внешней политике Севим Дагделен заявил, что поставки оружия в Украину приведут к дальнейшей эскалации конфликта.

Поддержку лидеру Зеленых оказал депутат Бундестага Мануэль Саррацин, сопровождавший Хабека в Украине. По его словам, Украине нужны "очень конкретные способы усиления своей оборонительной позиции, потому что она находится под острой угрозой".

Отметим, что Хайек является сопредседателем федерального правления партии Зеленых наряду с Анналеной Бербок, которая является кандидатом на должность канцлера от партии.

Зеленые выступают жестко против строительства "Северного потока-2" и за это обвиняются в проамериканской позиции. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Напомним, 20 мая Зеленский обвинил Германию и Францию в ослаблении позиций в отношении РФ

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