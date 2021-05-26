Из-за прекращения авиасообщения с Беларусью в Украину не могут вернуться украинцы, которые проходили там лечение.

Об этом "Стране" рассказала Анна Пушкеля-Курилова, которой 9 мая в Беларуси сделали операцию по трансплантации печени.

По словам женщины, в Посольстве Украины в Беларуси ей предложили добираться домой за свои деньги.

"Сразу объясню, почему я не могу ехать на машине или в автобусе. У меня живот разрезан от груди до самого низа, и ещё поперёк. Шрам в железных скобах. Вчера я пробовала сидеть два часа - мне было очень больно. Я потом спать не могла. А я из Харьковской области - это больше 1000 километров, и ехать 12-20 часов. Я точно не высижу это время. Люди после пересадки принимают иммуносупрессию - это препараты, которые угнетают иммунитет. Если я буду ехать в автобусе, где куча людей, то просто подхвачу все, что есть в том автобусе - заболею, и у меня будет отторжение печени. А машины, которую мне посоветовали, у меня нет, это нанимать нужно. Если бы не отменили самолеты, я могла бы за один час добраться домой", - объяснила женщина.

По словам Анны, когда она объяснила, что не может ехать в Украину из Беларуси на машине, в посольстве ей посоветовали нанять скорую помощь.

"Я переспросила, за свои ли деньги? Они ответили, что да, за свои. Это будет стоить намного больше, чем 1000 долларов. Я объяснила, что у меня трое маленьких детей с инвалидностью, мама и я - все, больше никого нет. Мне и так на пребывание в Беларуси люди всем миром сбрасывали деньги. Так сказать, с миру по нитке, чтобы я могла здесь жить. Я недавно купила иммуносупрессию, последний чек на 170 евро, и это даже не на месяц. Плюс анализы, консультации - это все дорого. А у меня регистрация в Беларуси заканчивается в начале июня. Я просто не могла поверить, что я могу оказаться в такой ситуации", - заявила украинка.

Анна Пушкеля-Курилова также рассказала, что в Беларуси вместе с ней застряли и другие пациенты из Украины.

"Меня государство направило на лечение, и я не одна здесь такая: мы с порезанными животами - нас закрыли здесь. Просто забыли забрать своих граждан из Беларуси перед тем, как закрыть все. Они быстро приняли это решение, а про нас не подумали, забыли. Со мной в палате была девушка из Украины, она сейчас лежит после трансплантации, и по отделению человек пять. Я не знаю точно, так как нам нельзя контактировать. Я на самом деле не могу поверить, что страна вот так просто взяла и бросила нас. Мне кажется, они не проработали этот момент. Надеюсь, сейчас украинские власти какие-то пути найдут. Моя трансплантация стоила государству 132 тысячи долларов, мне она тоже стоила много тысяч долларов на лекарства и проживание здесь. Столько усилий и средств. Меня же не могут тут бросить умирать без денег, без лекарств? Они же должны что-то решить!", - надеется женщина.

Также она добавила, что депутаты ей предлагали добраться домой на самолёте с пересадкой.

"Что мне теперь делать? Я не могу лететь через Стамбул, как мне предлагали депутаты от себя, так как это сутки времени, чтобы добраться", - сообщила женщина.

Напомним, 23 мая в Минске совершил принудительную посадку самолет, который направлялся из Греции в Вильнюс. На борту находился экс-главный редакторй Роман Протасевич, его задержали. Вместе с ним летела его девушка Софья Сапега, которую также задержали в Минске.

После инцидента Украина и ряд других стран закрыли авиасообщение с Беларусью.