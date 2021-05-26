Экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин в книге "Невыдуманные истории международной коррупции Джо Байдена в Украине", которую он 25 мая презентовал в Брюсселе, рассказал, что знает, кто является заказчиком убийства журналиста Георгия Гонгадзе, и этот человек сейчас живет в Украине.

Об этом сообщают "Украинские новости".

"Дело Гонгадзе не завершено. Осталось главное – разоблачить заказчика, который спокойно живет в Украине. У меня есть личное мнение о личности заказчика", - написал Шокин.

Фамилию человека, который, по его мнению, является заказчиком убийства Гонгадзе, Виктор Шокин не называет. Также экс-генпрокурор рассказывает, что, по его мнению, дело об убийстве Гонгадзе, который являлся учредителем "Украинской правды" и дело об убийстве другого журналиста этого издания Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году, тесно связаны между собой.

"Я убежден, что заказчик тот же", - написал Виктор Шокин.

По его мнению, в 2016 году нужно было собрать группу прокуроров и следователей, которые расследовали дело Гонгадзе, и они бы раскрыли дело Шеремета очень быстро.

Напомним, Георгия Гонгадзе, основателя сайта "Украинская правда", убили в 2000 году. "Страна" подробно разбиралась, кто и зачем убил журналиста, и рассказывала о том, как расследовалось дело.