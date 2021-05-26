Стало известно, кто разрисовал на космодроме Байконур недостроенный космический корабль "Буран".

На снимках, которые ранее публиковались, видно разные граффити с надписями. Среди них, в частности, "Добро" и "Юра, мы приехали".

В Телеграм-канале РИА "Новости" появился скриншот из соцсети Instagram пользователя burda.dobro. На фотографии запечатлен мужчина в маске на лице на фоне "Бурана".

"Сбылась мечта, к которой я шел практически 1,5 года (...) Могу сказать, как и Юра (Гагарин, советский космонавт, который в 1961 года впервые облетел Землю - Ред.), я стал первым", - написал под снимком burda.dobro.

Отметим, что сейчас этой публикации нет на его странице в Инстаграм.

На странице в Инстаграм у burda.dobro более 122 тысяч подписчиков. Также видно, что он давно рисует граффити. У него больше 1000 таких публикаций.

Настоящее имя пользователя burda.dobro - Андрей Ребел. Он граффити-райтер и музыкант из города Кириши. Ребел состоит в команде "Добро", в которую входят еще три райтера: Рома Бурда (Burda), Женя Гага (Gaga) и Антон Ант Уан (Ant 1). Художник пишет слово "добро" на своих работах и выигрывает чемпионаты по скретчингу.

Ранее мы рассказывали, что в Москве нарисовали граффити с Навальным на санях в образе боярыни Морозовой.

Также сообщали, что в Украине хотят ввести уголовную ответственность за граффити на монументах и памятниках.