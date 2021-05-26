Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал закрытие рядом стран авиасообщения с республикой, предложив им летать над территорией, "где угробили 300 человек".

Об этом он заявил в среду, 26 мая, в ходе встречи с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов госуправления.

"Не нравится летать через безопасную Беларусь - летайте там, где угробили 300 человек", - цитирует президента Лукашенко телеграм-канал ATN News.

Предположительно, президент Беларуси под территорией, "где угробили 300 человек" имеет в виду Украину - 17 июля 2014 года, в небе над Донбассом был сбит самолет, который следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате погибли 298 человек из десяти стран.

Напомним, после инцидента с вынужденной посадкой самолета Ryanair с белорусским оппозиционером Романом Протасевичем на борту в Минске ряд стран закрыли авиасообщение с Беларусью или рекомендовали авиакомпаниям не входить в воздушное пространство республики.

26 мая авиасообщение с Беларусью закрыла и Украина. Также государство предложило иностранным партнерам перестроить авиационные маршруты и проложить их через украинское воздушное пространство.