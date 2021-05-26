Звезда российского кино Александр Петров попал в список. Фото: Afisha.ru

Кабинет министров Украины анонсировал введение санкций против 11 российских актеров за нарушение порядка въезда в аннексированный Крым

Об этом свидетельствует повестка дня заседания правительства 26 мая. 

Сегодня на заседании Кабмин планирует утвердить проект распоряжения "О внесении предложений про применение персональных специальных экономических и других ограничительных мер". 

Санкции планируют ввести в отношении: 

  • Алексея Чадова ("Ночной дозор", "Дневной дозор", "9 рота"),
  • Александра Петрова ("Притяжение", "Т-34", "Вий"),
  • Владимира Вдовиченкова ("Бумер", "Левиафан", "Бригада"),
  • Жанны Эппле ("Абориген", "Белые одежды", "Мама"),
  • Ольги Кабо ("Чокнутые", "Мушкетеры 20 лет спустя", "Приморский бульвар"),
  • Дмитрия Орлова ("Сестры", "Морской патруль 2", "Небо. Самолет. Девушка."),
  • Евгения Пронина ("Разведчицы", "Классные мужики", "Небо в огне"),
  • Анастасии Сланевской (певица Слава и актриса),
  • Евгения Стычкина (День выборов", "Игра. Реванш", "Кошечка"),
  • Ярослава Сумишевского (певец, музыкант и телеведущий),
  • Павла Трубинера ("Черные кошки", "Великая", "Мамы чемпионов").

Проект распоряжения предлагает в трехдневный срок внести предложения на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны по применению сроком на три года санкций к указанным актерам. Причиной заявлено "демонстративное и умышленное" нарушение порядка въезда в аннексированный Крым. 

Напомним, российскую певицу Глюкозу не пустили в Украину, ей на три года запретили въезд в страну.

Также мы писали о том, что известного российского журналиста Алексея Пивоварова также не пустили в Украину.

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