Петров, Чадов, Кабо, Вдовиченков и другие. Кабмин анонсировал санкции против 11 российских актеров
Кабинет министров Украины анонсировал введение санкций против 11 российских актеров за нарушение порядка въезда в аннексированный Крым.
Об этом свидетельствует повестка дня заседания правительства 26 мая.
Сегодня на заседании Кабмин планирует утвердить проект распоряжения "О внесении предложений про применение персональных специальных экономических и других ограничительных мер".
Санкции планируют ввести в отношении:
- Алексея Чадова ("Ночной дозор", "Дневной дозор", "9 рота"),
- Александра Петрова ("Притяжение", "Т-34", "Вий"),
- Владимира Вдовиченкова ("Бумер", "Левиафан", "Бригада"),
- Жанны Эппле ("Абориген", "Белые одежды", "Мама"),
- Ольги Кабо ("Чокнутые", "Мушкетеры 20 лет спустя", "Приморский бульвар"),
- Дмитрия Орлова ("Сестры", "Морской патруль 2", "Небо. Самолет. Девушка."),
- Евгения Пронина ("Разведчицы", "Классные мужики", "Небо в огне"),
- Анастасии Сланевской (певица Слава и актриса),
- Евгения Стычкина (День выборов", "Игра. Реванш", "Кошечка"),
- Ярослава Сумишевского (певец, музыкант и телеведущий),
- Павла Трубинера ("Черные кошки", "Великая", "Мамы чемпионов").
Проект распоряжения предлагает в трехдневный срок внести предложения на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны по применению сроком на три года санкций к указанным актерам. Причиной заявлено "демонстративное и умышленное" нарушение порядка въезда в аннексированный Крым.
Напомним, российскую певицу Глюкозу не пустили в Украину, ей на три года запретили въезд в страну.
Также мы писали о том, что известного российского журналиста Алексея Пивоварова также не пустили в Украину.