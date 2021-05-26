Кабинет министров Украины анонсировал введение санкций против 11 российских актеров за нарушение порядка въезда в аннексированный Крым.

Об этом свидетельствует повестка дня заседания правительства 26 мая.

Сегодня на заседании Кабмин планирует утвердить проект распоряжения "О внесении предложений про применение персональных специальных экономических и других ограничительных мер".

Санкции планируют ввести в отношении:

Алексея Чадова ("Ночной дозор", "Дневной дозор", "9 рота"),

Александра Петрова ("Притяжение", "Т-34", "Вий"),

Владимира Вдовиченкова ("Бумер", "Левиафан", "Бригада"),

Жанны Эппле ("Абориген", "Белые одежды", "Мама"),

Ольги Кабо ("Чокнутые", "Мушкетеры 20 лет спустя", "Приморский бульвар"),

Дмитрия Орлова ("Сестры", "Морской патруль 2", "Небо. Самолет. Девушка."),

Евгения Пронина ("Разведчицы", "Классные мужики", "Небо в огне"),

Анастасии Сланевской (певица Слава и актриса),

Евгения Стычкина (День выборов", "Игра. Реванш", "Кошечка"),

Ярослава Сумишевского (певец, музыкант и телеведущий),

Павла Трубинера ("Черные кошки", "Великая", "Мамы чемпионов").

Проект распоряжения предлагает в трехдневный срок внести предложения на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны по применению сроком на три года санкций к указанным актерам. Причиной заявлено "демонстративное и умышленное" нарушение порядка въезда в аннексированный Крым.

Напомним, российскую певицу Глюкозу не пустили в Украину, ей на три года запретили въезд в страну.

Также мы писали о том, что известного российского журналиста Алексея Пивоварова также не пустили в Украину.