Сегодня, 26 мая, сотрудники Государственного бюро расследований проводят обыски и изъятия служебных документов Федерации профессиональных союзов Украины (ФПУ) в Доме профсоюзов.

Об этом сообщает пресс-служба ФПУ.

"В кабинете избранного вчера на VIII Съезде Федерации профсоюзов Украины председателя ФПУ Григория Осового , правовом и имущественном департаментах без предъявления каких-либо обвинений", - рассказали в ФПУ, где именно проходят обыски.

Напомним, 21 мая Государственная фискальная служба провела обыски в коммунальном предприятии "Киевтеплоэнерго" из-за подозрений в завладении бюджетными средствами.

Также "Страна" сообщала, что 12 мая из-за ущерба бюджету на 19,5 млн грн прошли обыски у главы исполнительного комитета партии "УДАР", многолетнего соратника и кума мэра Киева Виталия Кличко Артура Палатного. Кроме того, прошли массовые обыски в коммунальных предприятиях Киева и в департаментах Киевской городской государственной администрации, по итогам было сообщено о подозрении 11 лицам.