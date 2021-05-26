Мужчину, который в прошлом году в Черниговской области зарезал 8-летнего сына и выбросил тело в подсолнечном поле, отправят на принудительное лечение.

Об этом сообщила пресс-служба Черниговской областной прокуратуры в Фейсбуке.

Согласно данным прокуратуры, постановлением Черниговского районного суда удовлетворено ходатайство ювенального прокурора о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 31-летнего жителя города Прилуки за совершение общественно-опасного деяния, предусмотренного п.2 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное противоправное причинение смерти малолетнего ребенка).

"Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, подозреваемый в момент совершения убийства не мог осознавать значение своих действий и руководить ими (находился в состоянии невменяемости). По своему психическому состоянию он представляет значительную общественную опасность для окружающих", - говорится в сообщении.

После вступления определения суда в законную силу гражданин будет госпитализирован в учреждение, где ему будут оказывать психиатрическую помощь со строгим наблюдением.

На время апелляционного обжалования указанного решения суда он будет находиться в Черниговской областной психиатрической больнице.

Напомним, 2 августа 2020 года после информации об исчезновении 8-летнего мальчика начались его поиски. Около 7 утра его тело с многочисленными ножевыми ранениями было найдено в подсолнечном поле. Отец ребенка уверял, что его сын потерялся. При осмотре у мужчины нашли нож.

Затем отец признался, что причастен к убийству сына. На теле мальчика обнаружены многочисленные ножевые ранения. Он нанёс своему сыну не менее 106 ударов кухонным ножом и восемь ударов тупым предметом в область лица, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей, вследствие чего мальчик скончался на месте происшествия.

Мужчина был задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор.

Также мы рассказывали о жестоком тройном убийстве, где 16-летний подросток зарезал ножом родителей из-за конфликта, а потом расправился и с 8-летним братом. Парень несколько дней жил с телами погибших. Позже полиция задержала подозреваемого. Он дал признательные показания. Ему грозит пожизненное.