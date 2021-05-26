По состоянию на утро среды, 26 мая, все области Украины находятся в "желтой" зоне карантина. В шести регионах показатели частично соответствуют нормам "зеленого" уровня эпидопасности.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Министерством здравоохранения Украины.

В Киеве, Закарпатской, Полтавской и Хмельницкой областях процент от эпидемиологического порога менее 50%. А в Винницкой и Одесской областях коэффициент выявления случаев инфицирования менее 5%.

Отметим, что "зеленый" уровень эпидопасности устанавливается одновременно на всей территории Украины, если:

заболеваемость гриппом и ОРВИ на территории не менее 13 регионов Украины менее 50% эпидемического порога,

коэффициент выявления случаев инфицирования Covid-19 - менее 5%.

Карантинное зонирование Украины. Скриншот: moz.gov.ua

Напомним, в Украине снова пошел рост числа новых зараженных коронавирусом, за минувшие сутки выявили 3 395 новых пациентов.

Также мы писали о том, что Украина попала в топ-3 стран Европы по суточной смертности от коронавируса. 25 мая в стране зафиксировали 68 смертей от коронавируса, больше летальных случаев выявили в Италии (110 смертей) и России (319 смертей).