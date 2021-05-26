Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время обнародует новую информацию о задержанном в Минске оппозиционере и основателе Телеграм-канала NEXTA Романе Протасевиче.

Об этом он заявил в ходе брифинга в среду, 26 мая.

"Они преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали. Это уже не информационная война, это гибридная современная война. Нужно сделать все, чтобы она не переросла в горячую. Они не могут нам простить ни "тротила", ни "Манкуртов", поэтому боятся новых разоблачений в показаниях как беглых, так и внутренних.

В ближайшее время мы вам представим, как и всей общественности, все, что они наговорили. В том числе и недавно задержанные (имеются ввиду Роман Протасевич и его девушка - россиянка София Сапега, которую также задержали - Ред.), - сказал Лукашенко.

Лукашенко прокомментировал прошлое Протасевича, заявив, что тот "убивал людей в братской Украине"

"Кто платил подонку, который убивал людей в братской Украине?" - отметил Лукашенко.

Напомним, 23 мая в аэропорту белорусской столицы задержали 26-летнего Романа Протасевича. Этому предшествовала история с экстренной посадкой в Минске самолёта авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Оппозиционера сняли с борта лайнера, который сел в Минске после сообщения о бомбе на борту. "Страна" рассказывала подробности этой громкой истории.

24 мая Протасевич опубликовал видео из СИЗО, в котором рассказал, где находится и что никаких проблем со здоровьем у него нет, добавив, что "отношение со стороны сотрудников к нему максимально корректное и по закону". В то же время в МИД Польши заявили, что он записал видео в Минске после пыток.

"Страна" подробно описала, что произошло после задержания Романа Протасевича в мире и Украине.