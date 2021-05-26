В Украине, где за последние сутки выявили 3 395 новых случаев заражение коронавируса, уровень смертности от Covid-19 значительно упал, если сравнивать с пиковыми значениями в апреле. В ближайшие недели ожидается снижения заболеваемости коронавирусом с стране.

Об этом сообщается в прогнозе развития эпидемии в Украине на 26 мая - 8 июня от Национальной академии наук.

Согласно данным ученых, за последние семь дней ежедневно фиксировали в среднем 3767 новых случаев коронавируса, эти значения близки к февральскому минимуму, который составлял 3600 случаев в сутки в течение недели.

"Число новых случаев болезни снижается на фоне сокращения объемов тестирования с опережением темпов такого сокращения. Скажем, число проведенных ПЦР-тестов за последнюю неделю снизилось на 18,4% по сравнению с неделей ранее (рис.3), но позитивность образцов также снизилась - до 13,5% за последние 7 дней против 15,4% неделю назад и 17,3% - две недели назад", - говорится в сообщении.

Кроме того, в НАН заметили и снижение количества летальных случаев среди пациентов с Covid-19, их количество снизилось более чем вдвое, по сравнению с пиковыми значениями апреля. Однако в марте общее количество умерших увеличилось на 16,6 тысячи по сравнению с предыдущим годом

"Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев будет равно 3442 в течение недели 26 мая - 1 июня 2021 года и 2914 - в течение недели 2-8 июня 2021 года", - спрогнозировали дальнейший ход эпидемии ученые.

Напомним, в Украине сделали уже более миллиона прививок от коронавируса.

Также сообщалось, что в ВОЗ уверены, что все известные штаммы коронавируса реагируют на одобренные вакцины.