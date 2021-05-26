На российский космодром Байконур проникли люди, которые разрисовали граффити недостроенный космический корабль "Буран". Судя по количеству подписей под художеством, их было четверо.

Соответсnвующие фотографии опубликовал Telegram-канала "РИА Новости" в среду, 26 мая.

На снимках видно разные граффити с надписями: "Добро", "Юра, мы приехали", "Прежде чем лезть к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле". Граффитчики оставили четыре подписи: Руслан, Андрей, Shots, Burs.

Байконур - это город в Казахстане, который является административным и жилым центром одноименного космодрома. Город и космодром вместе - это комплекс "Байконур", который Россия арендовала у Казахстана до 2050 года.

Напомним, в Украине хотят ввести уголовную ответственность за граффити на монументах и памятниках.

Также "Страна" сообщала, что в Москве, в районе Лесной улицы, в Весковском тупике, нарисовали граффити с Навальным на санях в образе боярыни Морозовой. Автором стала стрит-арт-художница Ева Бусевич.