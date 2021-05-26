"Юра, мы приехали". На Байконуре разрисовали недостроенный космический корабль "Буран"
На российский космодром Байконур проникли люди, которые разрисовали граффити недостроенный космический корабль "Буран". Судя по количеству подписей под художеством, их было четверо.
Соответсnвующие фотографии опубликовал Telegram-канала "РИА Новости" в среду, 26 мая.
На снимках видно разные граффити с надписями: "Добро", "Юра, мы приехали", "Прежде чем лезть к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле". Граффитчики оставили четыре подписи: Руслан, Андрей, Shots, Burs.
Байконур - это город в Казахстане, который является административным и жилым центром одноименного космодрома. Город и космодром вместе - это комплекс "Байконур", который Россия арендовала у Казахстана до 2050 года.
Напомним, в Украине хотят ввести уголовную ответственность за граффити на монументах и памятниках.
Также "Страна" сообщала, что в Москве, в районе Лесной улицы, в Весковском тупике, нарисовали граффити с Навальным на санях в образе боярыни Морозовой. Автором стала стрит-арт-художница Ева Бусевич.