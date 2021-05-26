Президент Беларуси Александр Лукашенко, впервые прокомментировал инцидент с экстренно севшим самолетом Ryanair в Минске, после которого задержали оппозиционера и основателя Телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, а также его девушку.

Соответствующее заявление он сделал в ходе брифинга в среду, 26 мая.

Он заявил, что западные страны перешли от организации бунтов в Белоруссии к "этапу удушения". Подобные меры со стороны Запада вскоре ожидают и Россию, уверен Лукашенко.

"Как мы и прогнозировали, наши недоброжелатели извне, да и внутри страны, изменили методы атаки на государство. Они преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали", - сказал белорусский президент, добавив, что он "действовал законно".

Комментируя тот момент, что самолет совершил посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, он сказал следующее.

"Как мы должны были поступить на фоне каскада "минирования" с IP-адресов Польши? Мы действовали полностью законно. Самолёт развернули возле БелАЭС. А если бы вдруг cистемы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности?", - спрашивает Лукашенко, уточняя, что сообщение о минировании самолёта поступило из Швейцарии.

По словам Лукашенко, экипаж советовался с хозяевами самолёта и аэропортом в Вильнюсе, но принял решение приземлиться в Минске. Информацию о принуждении лайнера к посадке истребителем МиГ-29 он назвал абсолютной ложью.

Также он отреагировал на то, что страны ЕС осудили задержание Протасевича, заявив об авиапиратстве и санкциях. Лукашенко сказал следующее" "Запад перешёл от бунтов к "улучшению". Далее возьмутся за Россию.

Кроме того, президент Беларуси прокомментировал задержание Романа Протасевича.

"Пусть западные защитники ответят: на какие спецслужбы работали двое задержанных? Кто платил подонку, который убивал людей в братской Украине? За свои преступления ответит каждый. Это дело времени. Они хотели убить нас, но сколько бы сотен тысяч погибло, если бы мы не выстояли?", - сказал Лукашенко.

Телеграм-канал "Политика страны" обратил внимание на слова Лукашенко о Протасевиче.

"Риторика жесткая. Одним из первых пунктов упомянул об информации, что Протасевич воевал в составе полка Азов на Донбассе", - говорится в сообщении.

Напомним, "Страна" подробно описала, что произошло после задержания Романа Протасевича в мире и Украине.