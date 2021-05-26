В Севастополе сорвался показ фильма "Ополченочка" о женщинах в рядах "Народной милиции "ЛНР". Его должны были показать 24 мая в рамках внеконкурсной программы кинофестиваля "Золотой витязь", однако на экран вместо него пустили картину о героях АТО.

Видео этого случая опубликовано в YouTube.

Роман Разум, который является продюсером "Ополченочки" и присутствовал на показе, заявил, что это "какая-то диверсия".

По словам Разума, кто-то скачал фильм про украинских героев АТО и переименовал файл в "Ополченочку". Любопытно, что фрагмент этого фильма зрителям все же показали. Также Разум сказал, что в кинотеатре не работает проектор. В этот день показ фильма так и не состоялся.

Отметим, что "Ополченочка" - это художественный фильм, снятый киностудией "Лугафильм". Его премьера состоялась в неподконтрольных Луганске и Донецке в 2019 году.

Напомним, Минкульт в 2019 году внес актеров из фильма "Ополченочка" в список аристов, угрожающих национальной безопасности Украины.

Также мы писали, что прототипом одной из главных героинь фильма "Ополченочка" являлась командир единственного женского танкового экипажа "ДНР" Светлана Дрюк, которая затем перешла на сторону Украины.