Июнь претендует на звание самого сложного и напряженного месяца в году. Первая декада месяца характеризуется сложным периодом из-за оппозиции Марса и Плутона. Ситуация усугубится коридором затмений (до 13 июня) на ретроградном Меркурии. Этот период может ознаменоваться громкими преступлениями, военными действиями, катаклизмами и авариями.

10 июня в 13:42 произойдет кольцевое солнечное затмение в Близнецах. С этого дня все важные для успешной и счастливой жизни ресурсы поступят в вашу жизнь через обучение. Больше общайтесь, изучайте, читайте и запоминайте.

Еще один значительный аспект первого месяца лета - квадрат между Сатурном и Ураном. Он свидетельствует о необходимости поиска компромиссов, борьбы с радикализмом и тиранией, необходимости свержения авторитетов и конкурентов.

Овен (21.03 - 20.04)

В июне в жизни Овнов произойдут такие изменения, которые подарят больше уверенности, зрелости и готовности к еще бóльшим вызовам и победам. Проанализируйте свои способы построения коммуникации с коллегами. Возможно, вам пора покинуть корпорацию с жесткой системой субординации и продолжить карьерный рост в фирме, которая дает больше свободы и самовыражения.

Телец (21.04 - 21.05)

В этом месяце все ваши эмоции могут быть удвоенными, поэтому ориентироваться на чувства нет смысла. Помимо увеличенной порции переживаний и счастья, добавится много разочарования в людях и горечи разлуки. Примите изменения в своей жизни достойно. Не возвращайте утраченное. Приготовьтесь больше расслабляться в июне и временно отойти от деловых задач.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Вам не рекомендуется в этом месяце отрицать перемены как в своей жизни, так и в политике или обществе. Затмение произойдет в вашем знаке, а значит, все внешние изменения могут потянуть за собой хвост интересных событий и в вашей жизни. Критиканство с вашей стороны пагубно скажется на финансовой стабильности. Из-за недостаточного опыта вы рискуете понести убытки.

Рак (22.06 - 22.07)

У Раков, чья карьера связана с военной журналистикой, финансами или политикой, могут произойти некоторые изменения. Вам предстоит столкнуться с недружелюбными людьми или партнерами. Постарайтесь реагировать спокойно, не пытайтесь ничего доказать оппоненту. Помните, что единственный способ выиграть в споре, уклониться от него или согласиться с другой точкой зрения.

Лев (23.07 - 23.08)

В семье могут возникать споры на тему политики и религии. Если вы не из тех, кто привык уступать, настал период учиться искусству компромиссов. Постарайтесь противодействовать, находя аргументы и логически обосновывая возражения. Выдвигайте новые идеи, которые будут полезны вам и окружающим. Главное, чтобы ваши планы и предложения были жизнеспособными и не оторванными от реальности.

Дева (24.08 - 23.09)

В июне новые идеи в вашей голове могут воевать с консервативными решениями и тем, что является для вас постоянным и стабильным. Вокруг могут преобладать воинственно настроенные люди. Ретроградный Меркурий может менять карты и путать планы. Гармонизировать ситуацию поможет терпение, выдержка и стойкость.

Весы (24.09 - 23.10)

Постарайтесь не строить грандиозных планов на дни, близкие к затмению. Это может касаться операции, свадьбы, крупных покупок или начала бизнеса. События могут складываться не так, как вы предполагали. И вы столкнетесь с тем, что ваша жизнь идет вразрез намеченным планам. Однако после 12 июня ситуация стабилизируется. Появится шанс на продвижение вперед в личной жизни.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Обратите внимание на смену работы. Отличным решением для вас может стать фриланс или работа со свободным графиком. Такая занятость позволит вам самостоятельно организовать время и соблюдать все дедлайны. Непростой для вас станет первая декада месяца и последние числа - 28-30 июня. Не делайте ставку на мужчин и коллективное решение вопросов.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Для достижения мечты нужно прикладывать больше усилий, однако продумывайте всё наперед, чтобы ваши действия не были рискованными. Если вы готовы к тому, что изменения станут судьбоносными - действуйте. Если не уверены в чем-то - повремените. Первые дни июня обострят денежные проблемы, а с 21 по 26 июня вы можете стать известными в узких кругах.

Козерог (22.12 - 20.01)

В июне вам нужно поразмыслить на тему своих страхов и попытаться их проработать. Думайте о последствиях своих решений и контролируйте ситуацию. Особенностью этого месяца станут непредвиденные расходы. В отношении с окружающими вы будете холодны и расчетливы. Это ошибочная стратегия поведения.

Водолей (21.01 - 20.02)

В июне у вас появятся новые возможности финансовой организации жизни и первый заработок от нового бизнеса. В середине месяца может продвинуться ремонт в квартире, но капитальных вложений лучше избегать. Не спешите тратить деньги, которые к вам будут поступать. В конце недели есть смысл делегировать полномочия и заниматься тем, что вам действительно нравится.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Ретроградный Меркурий для вас - время, позволяющее сосредоточиться на себе и не слушать окружающих. Этот месяц показателен в плане вашего принятия даров, которые вам подготовила судьба. Ближайшие недели фортуна будет на вашей стороне, а удача давно дожидается вас за дверью. Быстрее хватайте шансы, которые уже есть в вашей жизни. Вселенная добра к вам, и знает, что вам действительно нужно.

Отдельно акцентируем внимание читателей на том, что гороскоп на июнь - символические зодиакальные подсказки. Более точный астрологический прогноз строится по индивидуальной натальной карте человека.