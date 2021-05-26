Сегодня, 26 мая, в Украину прибыла очередная партия вакцины от коронавируса производства Pfizer/BioNTech. Это первая партия, которая куплена за средства государственного бюджета, а не получена в рамках программы COVAX.

Самолет с вакцинами приземлился в Киеве в международный аэропорт Жуляны.

В этой партии - 117 тысяч доз вакцины. По данным Минздрава, всего в Украину прибудет до конца недели 167 тысяч доз вакцин Pfizer, приобретенных за средства госбюджета.

Эту новость прокомментировал телеграм-канал "Политика страны":

"Как и предполагала "Страна", "Пфайзера" сегодня привезли небольшое количество.

Роман Родина, генеральный директор центра общественного здоровья МОЗ Украины на брифинге сказал, что сегодня привезли 117 тысяч вакцин.

"По "Пфайзеру" эта первая поставка за государственные деньги. Мы ожидаем получить 167 тысяч доз до конца недели", - сказал Родина.

Такими темпами (по 170 тысяч в неделю) всю обещанную партию в 20 млн доз более двух лет будут везти", - говорится в сообщении.

Напомним, 21 мая премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина подписала контракты с компанией Pfizer на получение вакцины от коронавируса в размере 21,2 млн доз. Из них - 1,2 млн доз страна должна получить в рамках глобальной инициативы COVAX. По этой инициативе уже 240 тысяч доз поставлено в Украину.

Также сообщалось, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов 1 мая сообщил, что Украина подписала контракт с Pfizer о госзакупках препарата.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу вакцинировать от коронавируса большинство украинцев, "которые нуждаются в прививке от Covid-19", до 24 августа (Дня независимости).

Кроме того, "Страна" подробно разбиралась, как украинцы смогут путешествовать в страны Шенгена и как обстоят дела с введением паспорта вакцинации в Украине.