Россиянке Софии Сапеге, девушке задержанного основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, которую в Минске также сняли с авиарейса Афины - Вильнюс, в Беларуси могут предъявить обвинение в разжигании социальной вражды. Санкция по этой статьей предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Telegram-канал "Sputnik Беларусь".

Источник в силовых структурах Беларуси сообщил журналистам, что Сапегу задержали в рамках ч.3 ст. 130 - "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни" Уголовного кодекса Беларуси". Наказание за предусмотренное этой частью статьи правонарушение предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Напомним, София Сапега учится в Европейском гуманитарном университете Вильнюса по программе "Международное право и право Европейского союза". 25 мая в Минске ее арестовали на два месяца.

Также мы публиковали видео, на котором София Сапега говорит о том, что она редактирует Telegram-канал "Черная книга Беларуси", который "публикует личные данные сотрудников внутренних дел". Судя по всему, ролик был снят минскими следователями в СИЗО КГБ.