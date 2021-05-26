София Сапега находится в СИЗО. Скриншот из видео

Россиянке Софии Сапеге, девушке задержанного основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, которую в Минске также сняли с авиарейса Афины - Вильнюс, в Беларуси могут предъявить обвинение в разжигании социальной вражды. Санкция по этой статьей предусматривает до 12 лет лишения свободы. 

Об этом сообщает Telegram-канал "Sputnik Беларусь". 

Источник в силовых структурах Беларуси сообщил журналистам, что Сапегу задержали в рамках ч.3 ст. 130 - "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни" Уголовного кодекса Беларуси". Наказание за предусмотренное этой частью статьи правонарушение предусматривает до 12 лет лишения свободы. 

Сапеге грозит до 12 лет тюрьмы. Скриншот телеграм-канала Спутник Беларусь

Напомним, София Сапега учится в Европейском гуманитарном университете Вильнюса по программе "Международное право и право Европейского союза". 25 мая в Минске ее арестовали на два месяца.

Также мы публиковали видео, на котором София Сапега говорит о том, что она редактирует Telegram-канал "Черная книга Беларуси", который "публикует личные данные сотрудников внутренних дел". Судя по всему, ролик был снят минскими следователями в СИЗО КГБ.

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