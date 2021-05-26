Японская газета Asahi Shimbun, которая является официальным партнёром летних Олимпийских игр в Токио, призвала отменить соревнования из-за пандемии коронавируса.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте издания.

Редакция считает, что пандемию еще предстоит взять под контроль, опасаясь, что правительству придется объявить еще одно продление чрезвычайного положения, которое в настоящее время распространяется на Токио и другие префектуры.

"Мы просим премьер-министра Японии Ёсихидэ Сугу объективно оценить ситуацию и принять решение об отмене Игр. Мы далеки от ситуации, в которой каждый может быть уверен, что он будет в безопасности. К сожалению, это не так", - говорится в материале.

Напомним, Олимпиада в Токио пройдет 23 июля по 8 августа 2021 года. Кроме того, в Японии и ранее обсуждали отмену летней Олимпиады в случае, если ситуация с коронавирусом ухудшится.

Недавно шесть тысяч японских медиков, опасаясь всплеска заболеваемости Covid-19, настаивала на отмене Олимпийских игр. Ассоциация, состоящая из примерно 6 тысяч работающих в Токио врачей, считает, что проведение Олимпиады может увеличить не только показатели заболеваемости, но и летальных исходов.

Кроме того, больше половины японцев выступают за отмену соревнований.

Между тем, в Международном олимпийском комитете обновили сборники рекомендаций по проведению безопасных игр из-за появления новых штаммов коронавируса. Согласно новым правилам, спортсмены, тренеры, врачи, массажисты и другие участники игр будут ежедневно проходить тестирование. Кроме того, питание разрешено только в местах, где действуют строгие меры по противодействию болезни. Ожидается, что максимальное число болельщиков на трибунах Игр составит 50% от вместимости объектов.