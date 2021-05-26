Задержание белорусского оппозиционера Романа Протасевича в Украине начинают обсуждать с другой стороны. Выяснилось, что один из руководителей телеграм-канала "Нехта" был близок с полком "Азов" на Донбассе.

Однозначно он был в расположении этого подразделения во время боевых действий. А, по некоторым данным, он и лично воевал. Хотя в самом "Азове" сейчас это официально отрицают.

"Страна" проследила украинскую часть биографии Протасевича.

Валил Ленина на Майдане

О том, что Роман Протасевич участвовал в акциях протеста на Евромайдане, он рассказывал сам в интервью российскому журналисту Юрию Дудю еще в прошлом году.

"Мне было интересно, как все это работает. И вообще интересно, когда такие события на расстоянии. Одна ночь поездом – и там все иначе", – говорил Протасевич.

По его словам, на Майдане он провел неделю и вернулся в Беларусь после того, как пострадал от действий "Беркута".

"Потом мне "Беркут" разбил голову, и пришлось возвращаться в Минск. Потому что, конечно, в Украине я не смог бы получить никакой помощи. Я помню, что после одного из разгонов, когда и мне прилетело, меня погрузили в скорую с отравлением газом, но увидели белорусский паспорт – порвали медзаключение и сказали: "Все, ты здоров. Выходи", – рассказал белорусский оппозиционер.

Отметим, что журналистам во время "Майдана" тоже доставалось от силовиков.

Но, преимущественно, травмы и увечья были уделом майданного актива, который входил в боевые столкновения с милицией.

О том, что Роман не просто наблюдал, говорит и эта фотография. Как утверждается, она сделана у разбитого памятника Ленину на Бессарабке в Киеве. Протасевич на ней улыбается, показывает пальцами знак победы (V) и обернут в красно-белый флаг белорусской оппозиции.

То есть явно поддерживает то, что происходит. Причем на Майдане он, судя по этому фото, был уже в начале протестов (Ленина свалили 8 декабря 2013 года).

"У меня были ранения". Что Протасевич делал на Донбассе

В многочисленных интервью Роман и сам говорил, что год провел в зоне боевых действий на Донбассе - но исключительно как журналист. При этом он сам говорил, что "у меня были ранения".

Поддерживающий Лукашенко белорусский журналист Григорий Азаренок утверждал, что Протасевич отправился на Донбасс летом 2014 года.

Благодаря знакомству с главой украинского "Национального альянса" Игорем Гузем, который ранее задерживался в Беларуси за акции протеста, Протасевич и попал в "Азов".

"По его предложению вступил в батальон "Азов", где прошел спецподготовку по рукопашному бою, стрельбе из огнестрельного оружия, штурмовым действиям, диверсионно-подрывной работе. Зимой 2015 года дослужился до заместителя командира связи второй ударно-штурмовой роты. Содействовал получению польского и американского финансирования на нужды "Азова"", - утверждал Азаренок.

По его словам, Роман в "Азове" имел позывной "Ким".

Доказательств такого карьерного роста журналист не приводил. Однако факт причастности Протасевича к "Азову" на днях подтвердился после того, как его фотографию нашли на обложке официального журнала полка под названием "Черное солнце".

В соцсетях начали активно обсуждать эту фотографию.

"Да, на фото тот самый Роман Протасевич. Белорусский пропагандист и подстрекатель массовых беспорядков, которого сняли с самолета в Минске.

Да, это форма "Азова" - неонацистского батальона, который участвовал в конфликте на Донбассе на стороне украинского правительства.

Да, это пропагандистская газета батальона "Азов". С неонацистскими символами и так далее.

Газета называлась "Черное солнце". Чёрное солнце (нем. Schwarze Sonne) — это эзотерический оккультный символ, широко используемый современными нацистами.

Да, Протасевич служил в "Азове".

Это вчера подтвердил бывший командир "Азова" Андрей Билецкий. Вот прямая цитата:

"Да, Роман действительно вместе с Азовом и другими военными частями боролся против оккупации Украины. Он был с нами в Широкино, где получил ранения. Но его оружием как журналиста был не автомат, а слово".

Хотя на этом фото мы видим не слово, а все-таки автомат. А теперь сложим два плюс два и сделаем выводы", - пишет юрист Алексей Романов.

Номер журнала от 3 июля 2015 года не содержит никаких упоминаний о Протасевиче. Зато там критикуются американские конгрессмены, благодаря которым приняли поправку о запрете помощи США полку "Азов", обвинив его в неонацизме.

В целом журнал, уже начиная с названия, которое отсылает к нацистским оккультным практикам и до яростной критики в адрес ЛГБТ на своих страницах - хорошо характеризует красующегося на его обложке Романа Протасевича.

Хотя то, что Роман - человек правых националистических взглядов, было известно уже давно. Накануне Майдана он состоял в "Молодом фронте" - правоцентристской организации, которая вела уличные акции против Лукашенко и за уменьшение роли русского языка в стране. На них Протасевича неоднократно задерживали.

Но тем не менее остается вопрос - что Роман делал в "Азове"?

В Сети ходит ролик, на котором отец Протасевича говорит изданию "Настоящее время" дословно следующее: "Дела заводили на сына еще в 2014 году, когда он был на территории Донбасса и воевал на стороне украинской армии".

Впрочем, после задержания папа Романа изменил свою позицию и заявил тому же СМИ, что его сын ездил в Украину как фотожурналист. "О том, что он воевал на Донбассе, я лично не знаю", - заявил отец главреда "Нехты".

Впрочем, пока линия на то, что Протасевич воевал на Донбассе - официальная в Беларуси. Президент Александр Лукашенко сегодня заявил: "Пусть западные защитники ответят: на какие спецслужбы работали двое задержанных? Кто платил подонку, который убивал людей в братской Украине?".

И, вероятно, это будет рассматривается белорусскими силовиками как отягчающее обстоятельство для Протасевича.

При этом в самом "Азове" участие Романа в боевых действиях не подтверждают. Хотя и не отрицают, что он постоянно приезжал в полк.

"Он был с нами в Широкино"

Бывший командир полка Андрей Билецкий описал участие "нехты" в его подразделении так: "Да, Роман действительно вместе с Азовом и другими военными частями боролся против оккупации Украины. Он был с нами в Широкино, где получил ранения. Но его оружием как журналиста был не автомат, а слово".

То есть с одной стороны есть подтвержденные данные о ранении Протасевича, слова его отца об участии в боевых действиях и фото с автоматом и камуфляже.

Члены "Азова" с которыми переговорила "Страна", говорят, что в боевых действиях Протасевич не участвовал, но на позициях полка бывал часто.

"Он не служил в полку и в списках полка не числился. Роман неоднократно бывал на позициях Азова под Мариуполем в 2014 году. Он тогда работал журналистом оппозиционных белорусских изданий. Вполне вероятно, что он мог быть в группе иностранных волонтеров. В полку в эти годы неформально была такая группа из иностранных добровольцев. Которые подавались как доказательства "международной поддержки Азова". Некоторые из иностранцев воевали, но большинство из них не пускали на передок. Дело в том, что многие были под негласным наблюдением, контрразведка Азова опасалась, что в полк попытаются внедриться шпионы из ГРУ и ФСБ РФ. Группа напрямую подчинялась командиру полка и его пресс-службе. Но Рома Протасевич в боевых действиях участия не принимал", - рассказал один из членов Азова периода 2014-2015 годов Юрий К.

Ветеран "Азова" Алексей Буторин рассказал, что на передовой под Мариуполем он не помнит, чтобы Протасевич участвовал в боевых действиях.

"Были белорусы, под Казацким стояла их группа. Но такого парня не помню", - рассказал Буторин.

Еще один бывший член подразделения из Киева Виктор, вспоминает, что Роман Протасевич в 2015 году приезжал на вторую линию позиций Азова. Но непосредственного участия в боях не принимал, а работал в подразделении в качестве волонтера.

"Фото в газете Азова с похожим на Протасевича бойцом, скорее всего постановочное. Тогда он был в расположении, он часто приезжал в качестве журналиста. И был как бы своим для пресс-службы. Молодой, симпатичный. Вот и сняли его для заставки в газете", - уверяет киевлянин.

При этом данная заставка уже подвергается цензуре в Сети. Спецкор "Страны" Олеся Медведева, которая опубликовала пост о Романе Протасевиче на обложке "азовского" журнала, получила недельный бан в Facebook.

"Как и ожидалось, собственно! Нациков в фб порочить нельзя! Боятся правды, сильно глаз режет", - прокомментировала Медведева.