Предстоящая неделя благоприятна для активного отдыха, а вот умственная концентрация будет несколько ослаблена. Со 2 июня начнется период убывающей луны в Рыбах, когда важно осмыслить жизненный опыт и набросать пошаговый план на будущее. Например, распланировать свой отпуск или встречу с близкими. При этом общение с коллегами важно строить в позитивном ключе, не забывая про важность социализации.

Овен (21.03 - 20.04)

В вашей жизни наступает период, когда вопросов становится больше, чем ответов. Прислушайтесь к своему сердцу, позвольте логике ненадолго отдохнуть. Если руководство отказывается вас слышать, отложите разговор на более подходящее время. Прикоснитесь к миру творчества и культуры. Для вас этот вопрос стал куда актуальнее.

Телец (21.04 - 21.05)

На этой неделе вы будете сами создавать себе и своему окружению настроение. Вы в лучшей форме, поэтому можете приступать к любому делу. Нет смысла расшифровывать свои сумасбродные сны или искать смысл в сумасшедших идеях. Ваш мозг просто сбрасывает таким образом напряжение и пытается расслабиться.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Двигайтесь вперед, несмотря на препятствия на вашем пути. В середине недели вам понадобится помощь, воспользуйтесь ею. Встречайте любые вопросы с вызовом и тогда они превратятся в интересные приключения.

Рак (22.06 - 22.07)

В начале недели вам придется изменить часть своих жизненных приоритетов. Сосредоточьтесь на том, чего вы хотите и чего так долго ждали. На этой неделе в вашем доме могут быть неприятности, связанные с поломкой компьютера или другой техники. Не расстраивайтесь, доверьте решение вопроса специалистам по техобслуживанию.

Лев (23.07 - 23.08)

Вам не хватает решимости. А вот хороших возможностей на этой неделе будет выше крыши. Звезды рекомендуют вам проявить щедрость и как следует потратиться на близких. Можете направлять всю сумму из зарплаты на необходимые вещи, но заначку не трогайте.

Дева (24.08 - 23.09)

На этой неделе вам предстоит снять с себя розовые очки и взглянуть на вещи свежим взглядом. Решайте все вопросы вместе с человеком, которому вы доверяете. Придется действовать быстро и решительно. Время - деньги, поэтому куйте железо, пока горячо.

Весы (24.09 - 23.10)

Период для философских размышлений, которые на этой неделе могут быть довольно полезными. В конце семидневки время дать выход своей энергии и позволить себе ненадолго выйти за берега, которые вас сдерживают. Вы способны справиться с чем угодно, поэтому не медлите!

Скорпион (24.10 - 22.11)

Можете по-разному реагировать на меняющиеся обстоятельства или новых людей в своей жизни, но на критику и хейт в свой адрес отвечайте с сочувствием. Наведите порядок в своих важных делах и спокойно отдыхайте на выходных.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Не распыляйтесь на массу планов и призрачных перспектив. Выберете одно направление и совершенствуйтесь в нем. Все, что вам нужно, сконцентрироваться и успокоиться. Впереди вас ждут или новые знакомства, или развитие уже постоянной дружбы. Постарайтесь не быть слишком самоуверенными, чтобы не создать себе проблемы.

Козерог (22.12 - 20.01)

Неделя не слишком благоприятна, но не сдавайтесь, держитесь стойко и верьте в успех. Он близко! Некоторым представителям знака понадобится консультация врача, которая касается хронических заболеваний или давних проблем.

Водолей (21.01 - 20.02)

На этой неделе у вас будет преобладать позитивное настроение, которое подходит для общения. Благоприятное время для небольшого, но приятного праздника по поводу годовщины со дня знакомства/помолвки, рождения ребенка. Звезды советуют вам отметить памятную для вашей семьи дату.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Работайте над своей уверенностью. Вносите изменения в привычный ход вещей уже с понедельника и к концу недели станете успешны. Вы достойны признания. Вам просто необходимо немного постараться, найти в себе силы и причины поверить в себя.

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