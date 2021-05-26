26 мая в Украину прибыла первая партия вакцины компании Pfizer, купленной за средства госбюджета. То есть по коммерческому контракту, общий объем которого составляет, по заявлениям властей, более 20 млн доз. Груз прибыл в международный аэропорт Киев (Жуляны).

Украина уже получила в рамках гуманитарной помощи две небольших партии "Пфайзера" - 117 и 122 тысячи. Сегодня же прибыла первая коммерческая поставка. Впрочем, по количеству она такая же, как и бесплатные партии - 117 тысяч доз.

То есть, видимо, именно столько Украина технически может принять - поскольку американский препарат нуждается в сложном хранении при температуре минус 80 градусов.

И уже понятно, что необходимая - в том числе для поездок в Европу - вакцина будет поступать в страну микроскопическими партиями. Так, например, сегодня привезли 0,56% от запланированных Минздравом 20 миллиона коммерческих доз.

"Страна" разбиралась, сколько дефицитной вакцины достанется Украине.

Первая коммерческая партия Pfizer

В первой партии Pfizer, купленной за средства госбюджета, 117 тысяч доз. Всего до конца этой недели в страну обещают доставить 167 310 доз.

Препаратом из первой партии будут вакцинировать следующие категории:

- работники сферы образования;

- медики;

- военнослужащие ВСУ, сотрудники структур госбезопасности;

- иностранные дипломаты.

В МОЗ пояснили, что иностранных дипломатов в Украине будут вакцинировать "Пфайзером" за счет госбюджета, поскольку другие страны также прививают украинских дипломатов на местах.

Вакцинировать будут мобильные бригады. За каждым человеком, получившим прививку первой дозой Comirnaty/Pfizer, обещают сразу зарезервировать вторую дозу из той же партии. То есть сегодняшняя партия - это возможность вакцинироваться для 58 500 человек.

Как рассказал на брифинге руководитель Центра общественного здоровья Роман Родина, вакцина будет храниться на национальных и частных складах, которые выиграли тендеры. Каждую неделю препарат будут развозить в регионы согласно заявкам, поскольку вакцина требует специальных условий хранения.

Жесткие условия хранения и транспортировки были главной преградой для продажи препарата даже в богатые страны.

Ранее производитель заявлял, что вакцина Pfizer-BioNTech должна храниться и транспортироваться при экстремально низкой температуре от -60 до -80. Для этого необходимо специальное охлаждающее оборудование.

В мае в США заявили о смягчении условий хранения. Дополнительные исследования показали, что размороженную, но не разбавленную для инъекций вакцину можно хранить в обычном фармацевтическом холодильнике один месяц. После разведения вакцину хранят не более 6 часов при температуре от +2 до +25.

Для сравнения вакцину AstraZeneca можно хранить в обычных холодильниках (от +2 до +8) до шести месяцев.

Стоимость вакцины Pfizer-BioNTech в Минздраве не разглашают. Известно только, что по состоянию на конец мая из госбюджета на закупку всех вакцин (разных производителей) Украина выделила 7,7 млрд грн.

Сколько еще будет вакцины Pfizer и когда?

Украина получает вакцину Pfizer-BioNTech двумя способами.

1. Бесплатно по программе Covax. Первые вакцины Pfizer Украина получила именно по этой программе. По факту получили 239 850 бесплатных доз: 16 апреля доставили 117 тысяч доз, а 18 мая - еще 122 850.

При этом во вторник, 18 мая, официально сообщили, что до конца недели довезут еще 351 тысячу доз, но обозначенный срок уже прошел, а информации о третьей партии Pfizer по программе COVAX никто не сообщал.

Хотя обычно все партии дефицитного препарата прибывают максимально публично.

Тем не менее, в официальную статистику эту 351 тысячу доз уже внесли. И теперь на сайте "Вакцинация в Украине" пишут о том, что "Украина получила 590 580 доз вакцины" Pfizer. Хотя, повторимся, о прибытии третьей партии нигде не сообщалось.

Скриншот из новости на сайте vaccination.covid19.gov.ua

Такие данные о вакцине внесли и на сайт СНБО - судя по этим цифрам, Украина получила 590 850 доз гуманитарного "Пфайзера". Но это реально доехавшие до страны вакцины или обещанные - пока непонятно.

Данные о количестве полученных Украиной вакцин/health-security.rnbo.gov.ua/vaccination

Но даже с учетом этих цифр, еще Украине осталось получить около 600 тысяч доз вакцин Pfizer по бесплатной программе (всего нам обещали 1,2 миллиона). Власти обещают, что их поставят до конца года.

"По инициативе COVAX 240 тысяч доз вакцин уже поставлены в Украину, до конца мая должно быть поставлено почти 350 тысяч вакцин, во втором квартале 500 тысяч, другие поставки - в третьем и четвертом квартале соответственно", - заявлял ранее премьер Денис Шмыгаль.

2. За деньги. Всего Украина законтрактовала 20 миллионов доз "Пфайзера". Ожидаемый график его поставок таков:

- До конца июня - первые 500 тысяч доз.

- В июле-сентябре - еще 4,5 миллиона доз.

- В октябре-декабре - ждут основную массу коммерческой партии Pfizer. Это 15 млн доз, то есть примерно по 5 млн доз в месяц.

При этом есть определенные сомнения. Даже если в страну реально пришлют такое количество дефицитной вакцины до конца года (а это пока опция крайне сомнительная), то как ее смогут эффективно освоить?

Если вакцину можно хранить в обычных холодильниках месяц, то в конце года придется использовать до 5 миллионов доз ежемесячно, а это почти 167 тысяч прививок в день.

Для сравнения, за последнюю неделю было сделано 95,5 тысяч инъекций вакцины от коронавируса. То есть по 13 тысяч в день. Это в 12 раз меньше, чем нужно для освоения "Пфайзера". А ведь будут еще и другие вакцины, которых совокупно обещают до конца года еще более двадцати миллионов.

Если же присылать Pfizer продолжат такими же темпами, как говорят в Минздраве - по 160-170 тысяч доз в неделю - всю обещанную партию в 20 миллионов доз будут везти более двух лет.

Что известно о вакцине Pfizer

Препарат разработан немецкой биотехнологической компанией BioNTech совместно с американским фармакологическим концерном Pfizer. В США он называется BNT162b2. В Евросоюзе зарегистрирован под торговой маркой Comirnaty.

Эту вакцину разрешают колоть взрослым от 16 лет и без дальнейших ограничений по возрасту. Подтвержденная эффективность "Пфайзер" - 95%. Это один из лучших в мире показателей.

Вакцину вводят в плечо. Для того чтобы выработался иммунный ответ, необходимо две дозы. Их колют с промежутком в три недели.

Производитель предупреждает, что вакцинироваться "Пфайзером" нельзя тем, у кого хотя бы однажды были аллергические реакции на любой из компонентов вакцины. В частности полиэтиленгликоль. Вот полный список компонентов вакцины, при наличии аллергии на которые, лучше воздержаться от прививки этим препаратом.

Данные с сайта Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США

Тяжелая аллергическая реакция это такая, которая требует вмешательства медиков. Быстрая - та, что наступает в течение четырех часов после введения аллергена и характеризуется крапивницей, отеком или затруднением дыхания.

Среди побочек может наблюдаться покраснение и припухлость в месте укола, усталость, головная боль, боль в мышцах, озноб, жар, тошнота. Если они проходят сами за 1-2 суток, то можно колоться второй раз. Побочные эффекты разного рода зафиксированы у одного из десяти привитых.

"Пфайзер" может стать одной из популярных в Украине прививок из-за возможностей для выезда в страны Евросоюза. Этим летом в ЕС собираются разрешить неограниченный въезд иностранцам, привитым от Сovid-19, но не всем, а только тем, кто использовал одобренные в ЕС вакцины. В их числе "Пфайзер" и "АстраЗенека".