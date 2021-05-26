В среду, 26 мая, в Киеве и еще в шести регионах Украины из-за ухудшения погодных условий объявлено штормовое предупреждение. Определен первый уровень опасности, желтый.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, штормовое предупреждение затронет Винницкую, Житомирскую, Киевскую, Черкасскую, Черниговскую, Сумскую области и столицу. Там ожидаются грозы, местами град и шквал, а также шквальной ветер до 15-20 м/с.

Отметим, что, по прогнозу Натальи Диденко, сегодня Украину затронет атмосферный фронт циклона, расположившегося вблизи Скандинавии. По ее словам, это приведет к тому, что дожди и периодические грозы 26 мая будут вероятны в северных регионах Украины, местами на западе, в Винницкой и Черкасской областях, Кропивницком с районами и Полтавщине. Остальные области будут принадлежать сухой солнечной погоде.

Также в дневные часы сегодня потеплеет до +​​22-27, а в западных и северных регионах, а также в Винницкой области - до +19-24 градусов.

В Киеве 26 мая ожидается небольшой кратковременный дождь (ночью местами), днем ​​местами грозы. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12-14, а днем прогреется до +​​20-22.