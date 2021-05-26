На Волыни 21-летний марокканец незаконно переправлял через украинско-польскую границу ливанцев. Его разоблачили. Суд приговорил молодого человека к лишению свободы на 5 лет с испытательным сроком 1 год.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Волынской области.

В апреле этого года правоохранители и пограничники разоблачили 21-летнего гражданина Королевства Марокко во время содействия в незаконной переправке в Польшу трех граждан Республики Ливан. Мужчина помог в организации этого процесса за денежное вознаграждение.

У фигуранта полицейские изъяли паспорта, деньги, мобильные телефоны, элементы спецодежды для перемещения иностранцев вне установленных таможенных пунктов пропуска через государственную границу Украины.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная в отношении нескольких лиц из корыстных побуждений).

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы 5 лет с испытательным сроком 1 год.

Напомним, в Польше хотят вакцинировать от коронавируса украинских заробитчан прямо на границе.

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