В среду, 26 мая, президент Беларуси Александр Лукашенко впервые прокомментирует инцидент с экстренно севшим самолетом в Минске, после которого задержали оппозиционера и основателя Телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича.

Об этом сообщает близкий к пресс-службе президента Беларуси Telegram-канал "Пул первого".

Глава республики выступит с заявлением в 10:00.

Напомним, самолет Ryanair, который следовал по рейсу Афины - Вильнюс днем в воскресенье, 23 мая, совершил посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании.

Позже авиакомпания Ryanair сообщила, что посадку в Минске пришлось сделать в связи с тем, что белорусские авиадиспетчеры сообщили о потенциальной угрозе безопасности на борту. После проверки самолета саперами уже в Минске эта информация не подтвердилось. При этом во время вынужденной стоянки в Минске был задержан Роман Протасевич, а также его девушка - 23-летняя россиянка Софья Сапега.

Некоторые лидеры других стран уже прокомментировали произошедшее. В частности, президент США Джо Байден осудил посадку самолета Ryanairи задержание оппозиционера. Байден назвал произошедшее "прямым оскорблением международных норм".

Также страны ЕС и Украина осудили задержание экс-главреда NEXTA Протасевича, заявив об авиапиратстве и санкциях.

"Страна" подробно описала, что произошло после задержания Романа Протасевича в мире и Украине.