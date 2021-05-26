В среду, 26 мая, в Нидерландах суд по делу о сбитом пассажирском лайнере рейса MH17 в небе над Донбассом в 2014 году впервые пройдет на месте реконструкции самолета по обломкам.

Об этом сообщает Telegram-канал "РИА Новости".

Заседание пройдет на базе ВВС Нидерландов Гилзе-Рейен на юге страны. Судьи смогут осмотреть восстановленный корпус самолета и определить характер его повреждений. Затем оценку проведут прокуроры и адвокаты. Форме и размеру повреждений фюзеляжа, кабины экипажа, других частей самолета будет уделено особое внимание.

Напомним, трагедия произошла 17 июля 2014 года, в небе над Донбассом был сбит самолет, который следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате погибли 298 человек из десяти стран. В июне 2019 года Совместная следственная группа предъявила обвинения четырем лицам: Стрелкову, Хмурому, Пулатову и Харченко.

Также мы писали о том, что, по данным судьи Окружного суда Гааги, в этом году приговоры по делу о крушении малайзийского Boieng рейса МН17 в небе над Донбассом вынесены не будут. На этот год еще запланировано несколько блоков слушаний, они продлятся до 2022 года.