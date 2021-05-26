По состоянию на утро среды, 26 мая, общее количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 3 395 человек.

Напомним, что вчера, 25 мая, в стране было выявлено 2 608 новых случая заражений. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных зараженных за сутки выросло на 787 человек.

Умерли за отчетные сутки 208 человек (с начала эпидемии 49 893 пациента).

О новых жертвах Covid-19 сообщает пресс-служба Минздрава Украины в сети.

Выздоровели за последние сутки 14 987 человек (с начала эпидемии - 1 990 051 человек - Ред.).

Среди новых зараженных 154 ребенка и 73 медработника.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Днепропетровской области (277 человек), Харьковской области (328), Запорожской области (219) и Киевской области (208).

В Киеве выявили 385 новых случаев.

Ранее мы в материале "Вырезают глаза и челюсти" выясняли, может ли в Украину попасть из Индии "черная плесень" и есть ли от нее лекарства.

Так же мы рассказывали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о заключении контрактов на поставку в Украину почти 50 миллионов доз вакцин от коронавируса.