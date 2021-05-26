В долгой санкционной войне США против строительства "Северного потока-2" похоже скоро поставят точку. Глава Белого дома, Джо Байден, вчера 25 мая, выступая перед журналистами на лужайке у Белого дома сделал знаковое заявление.

Американский лидер признал, что укладка ветки практически завершена, и введение новых санкций против проекта было бы контрпродуктивным для отношений США с Европой.

Примечательно, что это заявление прозвучало незадолго перед встречей президентов США и России, которую в Белом доме уже назвали "жизненно важной для защиты интересов США".

Хозяин Белого дома отметил, что трубопровод "почти полностью достроен", когда его спросили об отказе вашингтонской администрации вводить санкции против оператора проекта - компании Nord Stream 2 AG.

"Он был почти достроен к тому времени, когда я вступил в должность. Я думаю, что введение санкций сейчас было бы контрпродуктивным с точки зрения наших отношений с Европой", - заявил президент США, как передает ТАСС.

Напомним, кратко историю вопроса. Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено после годовой паузы. Готовность "Северного потока - 2" в настоящее время составляет 95%.

США 21 мая внесли в свои санкционные списки 13 судов и три российские организации, принимающие участие в строительстве "Северного потока - 2". Госсекретарь США Энтони Блинкен 19 мая подтвердил, что Вашингтон отказался от введения санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG - оператора "Северного потока - 2" - и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. По словам главы американской дипломатии, это решение отвечает национальным интересам США.

Ранее "Страна" сообщала, что США и Украина проиграли битву против "Северного потока - 2".