Продолжается эпопея с определением победителя на довыборах в Раду по округу №87 в Ивано-Франковской области. После того как Верховный суд второй раз отменил постановление ЦИК о признании победителем спортсмена Василия Вирастюка (партия "Слуга народа"), в ЦИК подали апелляцию на это решение.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в сети.

"После детальной проработки решения Верховного Суда, комиссия подала апелляционную жалобу на это решение. ЦИК в очередной раз подчеркивает, что сейчас нет однозначного юридического алгоритма действий и правового механизма для разрешения ситуации на 87-м округе", - сказано в сообщении пресс-службы ЦИКа.

Отмечается, что в таком случае установление результатов возможно лишь на основании и с учетом выводов суда.

Напомним, что по данным окружной комиссии, Вирастюк ("Слуга народа") получил 31,3% голосов, экс-депутат, бывший директор горнолыжного курорта "Буковель" Шевченко ("За майбутнє") - 29,7%, а экс-заместитель председателя парламента Руслан Кошулинский ("Свобода") - 28,9%.

Верховный Суд отказал в удовлетворении иска партии "За майбутнє" к ЦИКу с требованием провести перевыборы депутата Рады в округе №87 Ивано-Франковской области.

В то же время суд отменил протокол ЦИКа о результатах выборов в этом округе.

А уже 23 мая Верховный Суд снова отменил протокол ЦИКа о признании Вирастюка избранным депутатом по итогам довыборов в Раду в округе №87 Ивано-Франковской области.

Ранее "Страна" сообщала, что в "Слуге народа" прокомментировали решение ЦИК не признавать Вирастюка нардепом.