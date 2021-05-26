В ходе продолжающегося в США расследования против юриста Руди Джулиани (адвокат и соратник экс-президента Трампа - Ред.) американские правоохранители исследуют электронную почту ряда бывших топ-чиновников Украины.

Об этом идет речь в материале СNN.

Федеральные прокуроры Нью-Йорка, расследующие дело, получили доступ к сообщениям из электронной почты и учетных записей iCloud бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко и бывшего главы фискальной службы Украины Романа Насирова.

Кроме того, в их распоряжении оказался сотовый телефон и iPad украинского бизнесмена Александра Левина, сторонника Трампа.

Прокуратура расследует, нарушал ли Джулиани иностранные законы о лоббировании, когда он добивался отставки тогдашнего посла США в Украине Мари Йованович, одновременно призывая Украину начать дело против тогдашнего кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена, и его сына Хантера.

Джулиани сказал, что его деятельность в Украине осуществлялась в качестве адвоката своего бывшего клиента, экс-президента Дональда Трампа, и что он "никогда не представлял интересы украинского гражданина или официального лица в правительстве Соединенных Штатов".

Судя по всему, прокуратура расследовала материалы, связанные с деятельностью Джулиани за границей. Луценко, чей адрес электронной почты исследовала прокуратура, несколько раз встречался с Джулиани, и несколько бывших чиновников Госдепартамента США свидетельствовали, что он участвовал в кампании против Йованович.

Напомним, что Луценко утверждал, что Йованович негативно отзывалась о Трампе и что она дала ему список "не преследовать определенных лиц".

Ранее "Страна" сообщала, что появилось видео, как Трамп обсуждал с Парнасом судьбу экс-посла Йованович.