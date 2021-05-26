После того как Окружной административный суд отменил региональный статус русского языка в Харькове, выяснилось, что по состоянию на май 2021 года в отдельных населенных пунктах четырех областей прежние решения о предоставлении русскому языку статуса регионального все еще не отменены.

Об этом передает Радио Свобода, со ссылкой на официальный ответ из офиса Уполномоченного по защите государственного языка.

"На сегодняшний день не отменены решения отдельных органов местного самоуправления о функционировании и предоставлении русскому языку статуса регионального на территории Днепропетровской и Луганской областей, а также в отдельных населенных пунктах Николаевской и Одесской областей и Болградского района Одесской области", - сообщили у языкового омбудсмена.

Так же там добавили, что до сих пор не отменены решения отдельных органов местного самоуправления о функционировании и предоставлении статуса регионального другим языкам на территории Болградского района (болгарский, гагаузский языки) и города Болград Одесской области (болгарский), а также отдельных в населенных пунктоах Черновицкой области (румынский, молдовский).

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Креминь возмутился, что Николаевский горсовет не отнял у русского языка статус регионального.