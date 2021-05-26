На Дальнем Востоке, у побережья острова Хоккайдо произошла морская катастрофа. Здесь столкнулись японское рыболовецкое судно и российский корабль.

В результате столкновения японское судно перевернулось и погибли как минимум три члена его экипажа. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на морской спасательный координационный центр (МСКЦ) "Южно-Сахалинск".

По данным МСКЦ, при столкновении члены экипажа японского судна оказались в море. Все они были подняты на борт российского судна "Амур": трое живыми, трое - погибшими. Россияне, по предварительным данным, не пострадали.

В спасательном центре добавили, что российское судно сейчас следует в порт Момбецу на севере Японии для разбирательства.

"По предварительным данным, аварию могли спровоцировать сложные метеоусловия. Видимость в районе столкновения не позволяла командам визуально идентифицировать друг друга", - сказал источник.

Расследование инцидента будет проводить японская сторона.

"В частности, предстоит установить, имелось ли в наличии и сработало ли на судах оборудование, предупреждающее об опасном сближении, и какими при этом были действия обеих команд", - сказал он.

По данным японского телеканала NHK, столкновение произошло 26 мая около 06:00 в Охотском море примерно в 23 километрах к северо-востоку от порта Монбецу. Береговая охрана направила на место патрульные катера для детального расследования ситуации.

Уже известно, что погибли 60-летний старший механик японского судна и двое 30-летних членов экипажа, находившихся на палубе.

По сведениям МСКЦ, российское рыболовецкое судно "Амур" было построено в 1989 году в Японии. Оно занималось промыслом в интересах южно-сахалинского рыболовного предприятия "Амурское". Судно ходит под российским флагом и приписано к порту Невельска. Следовало в российский порт "Корсаков".

Россия отмечает, что проблем с документами у судна не было. В 2020 году оно прошло всю необходимую сертификацию, включая SR - Свидетельство о безопасности грузового судна по радиооборудованию и DGB-19 - Документ о соответствии судна, перевозящего опасные грузы, специальным требованиям.

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