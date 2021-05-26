Подводная лодка Военно-морского флота США обнаружила в толще воды загадочные объекты, которые быстро передвигались.

Об этом сообщает британский таблоид The Mirror.

По данным издания, американские субмарины выявили неопознанные объекты при помощи гидролокаторов. Где и когда именно это произошло, не уточняется. При этом утверждается, что поведение объектов не может быть объяснено с точки зрения существующих технологий.

Другие детали произошедшего не приведены.

Как пишет таблоид, сообщение появилось незадолго до презентации Пентагоном отчета об НЛО. Он должен появиться в июне.

В США в последнее время испытывают повышенную тягу к неведомому.

Как сообщала "Страна", зимой ЦРУ рассекретило сотни документов, которые касаются НЛО и необъяснимых космических и природных явлений. Сборник оцифрованных отчетов о "летающих тарелках" разместил основатель интернет-ресурса The Black Vault Джон Гринвальд-младший, который четверть века добивался от американского правительства рассекречивания сведений, руководствуясь Законом о свободе информации.

А с начала мая в Америке активно муссируют тему о загадочных акустических атаках на дипломатов и разведчиков США, которые якобы вызывают комплекс симптомов, названный "гаванским синдромом".