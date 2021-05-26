В лесах Карпат из-за холодной весны медведям не хватает корма, и в поисках пропитания они заходят во дворы к людям. Так, на территории Коломыйского лесхоза бурый медведь уничтожил ульи, а в Кутском лесхозе задрал корову.

Об этом сообщает "Укринформ".

По словам главного лесничего лесхоза Владимира Рошнивского, такого не было лет 20.

"Медведь забрел с гор и зашел себе на пасеку, уничтожил ульи. Теперь мы оградили их электропастухом", - рассказал Рошнивский.

Он добавил, что дикий зверь несколько раз наведывался полакомиться медом из ульев. Местные жители находили его следы у пруда и в частных хозяйствах.

Следы хищника видели и на территории Кутского лесхоза.

"У нас медведь у дороги разорвал корову, прорывался к овцам", - утверждает и.о. директора Кутского лесхоза Андрей Ониськив.

Он объяснил такое поведение брачным периодом, когда медведи ищут себе пару, а также не исключил и желания найти пищу.

В селе Узин, в 10 км от Ивано-Франковска, люди видели не только следы медведя. Там животное попало в фотоловушку.

"В Узине медведь сломал забор и несколько раз заходил в охотничьи угодья, откуда похищал диких свиней. Люди испуганы, закрыли скот, не выпускают детей", - рассказала пресс-секретарь Ивано-Франковского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Ирина Бабий.

В хозяйстве предполагают, что медведь пришел из Черного леса в поисках пищи. Впрочем, хищник мог наведываться и к своим бывшим хозяевам.

"Это надо исследовать и проверить. Возможно, кто-то и держал у себя медведя, как это было, например, в "Байке" (комплекс в Косово - Ред.). Сейчас стоит задача это выяснить, а еще выследить зверя, приспать и перевезти его подальше от людей", - добавила Бабий.

Сейчас в областном управлении лесного и охотничьего хозяйства жителям советуют самим не посещать лесные массивы и не оставлять у леса продукты и мусор, чтобы медведи не привыкали к человеческой пище.

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