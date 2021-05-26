Во вторник, 25 мая, у границ Российской Федерации в балтийском регионе был замечен стратегический разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk. Его полет продолжился в небе Донбасса.

Об этом свидетельствует мониторинг западных авиационных ресурсов, отследивших аппарат по сигналам бортовых транспондеров.

Американский дрон вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, после чего проследовал по довольно необычному маршруту через воздушное пространство Франции, Германии и над Балтикой перед тем, как подойти к российским рубежам.

Он осуществил пролет вдоль границ Калининградской, Псковской и Ленинградской областей, затем облетел воздушное пространство Беларуси и только после этого направился в Украину через воздушное пространство Польши, где курсировал вдоль линии разграничения на Донбассе.

Во вторник у российских границ на Черном море также был зафиксирован полет самолета радиоэлектронной разведки британских Королевских ВВС RC-135W.

Накануне два американских разведывательных самолета один за другим провели очередные полеты вдоль побережья Крыма.

В понедельник также американский морской разведчик P-8A Poseidon выполнил полет у побережья Сирии, где расположены база материально-технического обеспечения ВМФ России в порту Тартус и российская авиабаза Хмеймим.

В конце апреля "Страна" сообщала, что над Крымом тоже летал разведывательный беспилотник США.

А в начале того же месяца аналогичный аппарат шесть часов кружил в небе Донбасса. Также в тот день в воздухе над нашей страной появился морской патрульный самолет P-8A Poseidon ВМС США.