Украина прекратила авиасообщение с Беларусью с 26 мая, соответствующее решение было принято на заседании правительства Украины накануне.

"С 00:00 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью", - написал премьер-министр Денис Шмыгаль в Телеграм-канале.

Премьер отметил, что правительство поручило Мининфраструктуры, Госавиаслужбе и ГП "Украэрорух" принять для этого необходимые меры.

Украинским авиакомпаниям и самолетам будет также запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

Госпогранслужба также получила поручение прекратить оформления пассажиров, следующих из Беларуси или в Беларусь в таможенных пунктах аэропортов.

По данным "Украэрорух", прямые авиарейсы в/из Беларуси в Украину по состоянию на конец мая текущего года осуществляли авиакомпании "Мотор Сич" и "Белавиа".

"Белавиа" летала из Минска в Киев, Львов, Харьков, Запорожье, Одессу и Херсон. В свою очередь, "Мотор Сич" дважды в неделю выполняла рейсы по маршруту Минск-Запорожье.

По данным "Украэрорух", "Белавиа" в 2020 году была третьей по количеству выполненных в авиапространстве Украины полетов, осуществив 10 644 полета после турецкой Turk Hava Yollari (14 623 полетов) и "Международных авиалиний Украины" (14 406 полетов).

Ранее "Страна" сообщала, что в ответ на решение Кабинета министров "Белавиа" объявила об отмене полетов в Украину до конца лета.

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