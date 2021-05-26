Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге ответила на вопрос о формате предстоящей встречи президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена. Также она охарактеризовала эту встречу как жизненно важную для обеспечения американских интересов.

Брифинг Псаки транслировался на Ютуб-канале Белого дома.

У пресс-секретаря поинтересовались, кто из должностных лиц США будет участвовать в двусторонней встрече лидеров стран. Например, в 2018 году в Хельсинки встреча Путина и Дональда Трампа прошла тет-а-тет с участием только переводчиков, после чего переговоры продолжились в расширенном составе. А предыдущая вашингтонская администрация практически не проинформировала о том, что лидеры обсуждали наедине.

Псаки ответила, что Белый дом "обязательно предоставит сообщения для прессы" по итогам встречи двух президентов в следующем месяце.

"У меня нет информации о формате встречи, но, как правило, в ней участвуют представители обеих сторон", - добавила пресс-секретарь.

Она также сказала, что встреча - "это жизненно важная составляющая защиты американских интересов, это возможность поднять беспокоящие нас вопросы и, опять же, двигаться в сторону более стабильных и предсказуемых отношений с правительством России".

Псаки задали вопрос о том, какой сигнал встреча Байдена с Путиным пошлет противникам США.

"Что президент США не боится принять вызов со стороны противников и воспользоваться возможностью провести личную встречу, чтобы очертить сферы, которые вызывают у него беспокойство, а также найти сферы, где есть возможность работать вместе, в тех областях, где существует взаимное согласие", - ответила Псаки.

Она пояснила также, что США предложили провести встречу, потому что считают, что это возможность продвигать их национальные интересы и повестку. При этом в Вашингтоне ожидают "трудные переговоры", но в то же время рассматривают их как "возможность перейти к более стабильным и предсказуемым отношениям".

Ранее Белый дом сообщал, какие темы Байден и Путин обсудят в Швейцарии.

Напомним, встреча президентов состоится в Женеве 16 июня.